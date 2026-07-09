El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó este jueves que las Fuerzas Armadas israelíes están listas para reanudar una ofensiva militar contra Irán si las circunstancias lo requieren.

Durante una ceremonia militar, el funcionario sostuvo que el Ejército mantiene un alto nivel de preparación y que podría volver a actuar para enfrentar las amenazas que, según el Gobierno israelí, representa la República Islámica.

“El ejército está listo y está en alerta para reanudar los combates, restablecer la superioridad aérea y atacar de nuevo (...) a Irán, eliminar las amenazas, por tercera vez si es necesario. Si tenemos que volver a hacerlo, lo haremos y todavía con más fuerza”, declaró Katz.

Tensión entre Israel e Irán continúa

Las declaraciones del ministro se producen en medio de la persistente tensión entre Israel e Irán, países que en los últimos años han protagonizado enfrentamientos directos e indirectos, además de intercambios de amenazas relacionados con la seguridad regional.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no se han pronunciado sobre las declaraciones de Israel Katz.

La evolución de la situación dependerá de los acontecimientos diplomáticos y militares en la región, donde la comunidad internacional sigue de cerca cualquier escalada que pueda afectar la estabilidad de Medio Oriente.