La lideresa de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, conversó este sábado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la situación de los presos políticos en Venezuela.

El intercambio se centró en la urgencia de lograr la liberación de quienes permanecen detenidos bajo el régimen de Nicolás Maduro.

Tras la comunicación, Macron manifestó su respaldo público a la dirigente opositora. “Apoyo plenamente su llamado a la liberación y a la protección de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro”, afirmó el mandatario francés al dar cuenta del diálogo sostenido con Machado.

El presidente de Francia también señaló que su país acompañará los esfuerzos por una salida democrática a la crisis venezolana.

Por su parte, Machado agradeció el pronunciamiento y remarcó la prioridad de su agenda. “La libertad de todos los presos políticos es nuestra inmediata prioridad”, señaló, antes de añadir: “Le pido a los jefes de Estado y de Gobierno y a todos los demócratas del mundo que nos apoyen en esta hora decisiva”, al afirmar que “Venezuela será libre”.

Muchas gracias, Presidente Macron.



La libertad de TODOS los presos políticos es nuestra inmediata prioridad.



Le pido a los jefes de Estado y de Gobierno y a todos los demócratas del mundo que nos apoyen en esta hora decisiva.



Venezuela será libre. https://t.co/y1dTIlzO67 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026