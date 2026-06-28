El club Marítimo de La Guaira confirmó este domingo el fallecimiento de Yanina Maranella, esposa del futbolista argentino Lucas Trejo, y de los dos hijos de la pareja, quienes permanecían desaparecidos desde los terremotos registrados en Venezuela.

La institución deportiva expresó sus condolencias a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, poniendo fin a varios días de incertidumbre para el defensor cordobés y su familia.

Deportivo La Guaira confirmó el fallecimiento de la esposa e hijos del futbolista Lucas Trejos tras terremotos en Venezuela.

Más de 72 horas de búsqueda

De acuerdo con la información difundida por el club y medios internacionales, la esposa de Trejo y sus hijos fueron encontrados sin vida tras más de 72 horas de labores de búsqueda entre los escombros.

Durante los terremotos, el futbolista se encontraba en Caracas, donde debía disputar un compromiso correspondiente al campeonato venezolano. Al no lograr comunicarse con su familia, regresó de inmediato a La Guaira y comenzó la búsqueda en la zona donde se había derrumbado el edificio en el que residían.

El mensaje que conmovió a las redes sociales

Antes de conocerse el desenlace, Lucas Trejo había solicitado ayuda a través de sus redes sociales.

En un mensaje que se viralizó en Venezuela y Argentina, el futbolista pidió oraciones por su esposa e hijos y manifestó su esperanza de que hubieran logrado salir del edificio antes del colapso.

La publicación generó una amplia muestra de solidaridad por parte de aficionados, compañeros de equipo y clubes de distintos países.

Club expresa sus condolencias

Tras confirmarse la tragedia, Marítimo de La Guaira manifestó su pesar por la pérdida sufrida por el jugador y pidió respeto para su familia durante el duelo.

La tragedia ocurrió en el contexto de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que afectaron varias regiones de Venezuela y que continúan movilizando a equipos de rescate nacionales e internacionales.