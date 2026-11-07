El papa León XIV preside este sábado su primera misa en Latinoamérica en la ciudad de Paysandú, Uruguay, como parte de su gira por la región.
La celebración congrega a miles de fieles que llegaron hasta el parque París Londres para participar en este encuentro religioso.
La visita del pontífice ha movilizado a la pequeña ciudad uruguaya, de aproximadamente 90.000 habitantes, que esperaba recibir al menos 30.000 peregrinos. Personas de distintos lugares llegaron para asistir a la ceremonia, considerada la primera gran actividad de su recorrido por América Latina.
Tras permanecer poco más de tres horas en Paysandú, el papa tiene previsto regresar a Montevideo, donde visitará el barrio de Casavalle, acudirá a la Universidad Católica y participará en una vigilia de oración en el histórico estadio Centenario, con capacidad prevista para 60.000 personas.
La visita a Uruguay forma parte de una gira latinoamericana de 12 días que también comprende Argentina y Perú. En el caso de Paysandú, la celebración de esta primera misa marca uno de los momentos centrales de la presencia del pontífice en territorio uruguayo.
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