Autoridades sanitarias de Paraguay y Argentina confirmaron los primeros casos del virus influenza A H3N2 subtipo K, apodado “supergripe”. Esta variante, detectada previamente en Europa y EE.UU., destaca por su mayor capacidad de transmisión frente a otros subtipos estacionales.

PARAGUAY

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay confirmó este viernes los seis primeros casos del subtipo K de la influenza A H3N2 entre un grupo de personas que viajó a Brasil y emitió una alerta epidemiológica ante el riesgo de propagación del virus.

“Identificamos un brote en personas que viajaron al exterior. Estas personas dieron positivo al retorno de su viaje”, indicó a EFE la titular de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, Andrea Ojeda.

Los contagiados residen en el Área Metropolitana de Asunción, integrada por la capital y ciudades vecinas del departamento Central.

De diez de los viajeros sometidos a pruebas, “seis dieron positivo” a la variante K, agregó la funcionaria.

En ese sentido, informó que emitieron una alerta epidemiológica para “reforzar” el sistema de vigilancia sanitaria y las medidas de prevención para la población, al advertir que el “riesgo de expansión es relativamente alto” , ya que “cualquier influenza se transmite de persona a persona”.

Ojeda señaló que en el país circula la variante K, que, aseguró, “no es más grave”.

En un comunicado, el despacho de Salud indicó que los casos detectados representan “un riesgo de transmisión fuera del periodo estacional para virus respiratorios” en el país, que coincide con la época de invierno y no durante el verano en el Cono Sur.

La variante K ha sido detectada en Perú, México, Costa Rica, Brasil y Chile, según la cartera de salud.

Las autoridades paraguayas recomendaron, entre otras, el uso de tapabocas si las personas presentan síntomas respiratorios y el lavado frecuente de manos.

ARGENTINA

El Ministerio de Salud de Argentina detectó los tres primeros casos del virus influenza A H3N2 en el país, de acuerdo a un comunicado difundido este viernes por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS).

Dos adolescentes en la provincia de Santa Cruz, en el sur argentino, y un niño en la ciudad de Buenos Aires afrontan esta patología sin mayores complicaciones de salud.

Todos fueron diagnosticados con la variante K, que presenta “cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad”, aunque no indica hasta el momento mayor severidad clínica, según expresó el informe del Gobierno nacional.

De acuerdo a declaraciones públicas del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el niño contagiado “transitó la enfermedad sin complicaciones durante los dos días que permaneció internado en observación y el 7 de octubre se envió la muestra al Instituto Malbran, cuyos resultados se conocieron en el día de hoy”.

El comunicado del Ministerio de Salud nacional expresó que “las personas que presenten síntomas respiratorios compatibles con infección viral deben consultar al sistema de salud de su jurisdicción, especialmente si pertenecen a grupos de riesgo”.