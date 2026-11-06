El Senado de Paraguay comenzó este viernes el juicio político contra el presidente Santiago Peña, involucrado en un escándalo bancario que dejó a tres millones de clientes sin acceso a sus depósitos.
El proceso se activó tras el rechazo de una prórroga solicitada por Peña.
El presidente no comparece ante el Senado y es representado por sus abogados defensores.
“Esta sesión ha sido convocada a los efectos de resolver la admisión o el rechazo de cada prueba ofrecida”, dijo el presidente del Senado, Basilio Núñez, al iniciar la sesión.
Te puede interesar
- Al menos 8 excongresistas del periodo 2021 - 2026 se reubicaron en entidades del Estado
- Los 100 días del Congreso: Solo el 5% de proyectos presentados tiene un dictamen
- JEE frena la reelección encubierta de El Agustino
- Keiko Fujimori: “En 100 días no se resuelven los problemas acumulados en años”
- Juntos por el Perú propone ampliar el Reinfo hasta diciembre de 2028
- Gobierno del Perú está pendiente de la situación política en Paraguay