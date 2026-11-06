El Senado de Paraguay comenzó este viernes el juicio político contra el presidente Santiago Peña, involucrado en un escándalo bancario que dejó a tres millones de clientes sin acceso a sus depósitos.

El proceso se activó tras el rechazo de una prórroga solicitada por Peña.

El presidente no comparece ante el Senado y es representado por sus abogados defensores.

“Esta sesión ha sido convocada a los efectos de resolver la admisión o el rechazo de cada prueba ofrecida”, dijo el presidente del Senado, Basilio Núñez, al iniciar la sesión.