El expresidente de Paraguay Santiago Peña, destituido y arrestado el viernes por su presunta vinculación con la crisis bancaria que afecta a millones de ahorristas, comenzó a ser indagado este sábado, informó el Ministerio Público Fiscal.

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino al Ueno Bank por problemas de solvencia y dejó a millones de clientes sin acceso a sus depósitos.

Peña, investigado por lesión de confianza, tráficos de influencias y administración en provecho propio, fue ingresadoo a la Fiscalía por una puerta lateral pasadas las 11H00 locales (14H00 GMT).

El fiscal Christian Benítez, a cargo de la investigación, dijo a la prensa local que en la indagatoria se le expondrán hechos y pruebas y que “en el transcurso de la tarde” del sábado puede ser formalmente acusado.

El exmandatario pasó la noche bajo custodia en el Regimiento Escolta Presidencial, después de ser retirado de su residencia, frente a la cual manifestantes exigían que fuera enviado a una cárcel común.

“Queremos verle preso al responsable de esta desgracia. ¡Cárcel para Peña!”, dijo a la AFP Macarena Chilavert, una abogada de 33 años, en las inmedaciones de la fiscalía.

También está citado a declarar este sábado el expresidente del Banco Central (BCP) Carlos Carvallo, quien permanece bajo arresto.

La crisis del Ueno Bank afecta directamente a casi tres millones de cuentas que abarcan desde pensionados, empresas públicas y privadas y hasta la propia Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol).

Colapso bancario

La medida de intervención del banco provocó fuertes protestas en las calles que fueron repelidas por la policía con camiones hidrantes y gases lacrimógenos.

Peña, del Partido Colorado (conservador), fue arrestado el viernes en su residencia de Asunción menos de una hora después de haber sido destituido en un acelerado juicio político en el Senado, luego de que los legisladores no aceptaran su renuncia que le hubiera asegurado fueros.

En paralelo, el hasta ayer vicepresidente Pedro Alliana, del mismo partido que Peña, comenzó este sábado su primera jornada completa como presidente, con la atención puesta en la respuesta de su gobierno al colapso bancario que precipitó la caída de su antecesor.

Leila Cosini, una estudiante de 28 años que se encontraba cerca de la fiscalía mientras Peña declaraba, dijo estar ansiosa y preocupada por el futuro de sus depósitos: “Perdí mi dinero. Estaba poniendo ahí justamente porque había una facilidad de abrir una cuenta. Me gustaba mucho lo que era su app”, señaló a la AFP.

“Descalabro financiero”

Tras asumir, Alliana prometió que los afectados por el “descalabro financiero” serán compensados y ordenó adoptar medidas inmediatas, con prioridad para los ahorristas de menores recursos.

El Banco Central señaló este sábado en conferencia de prensa que ya devolvió algunos depósitos a casi 1.200.000 ahorristas y que el proceso de devolución continuará durante la próxima semana.

Además difundió una lista de entidades bancarias que estarán abiertas durante el fin de semana.

En la calle, la crisis es tema de conversación omnipresente para los paraguayos, que se dividen entre la angustia por el futuro de sus depósitos y la furia contra el expresidente Peña.

Alliana, de 52 años, inició su primera jornada en la presidencia con reuniones ministeriales y los primeros cambios en su gabinete.

El mandatario designó a Ariel Martínez como ministro del Interior y nombró un nuevo ministro de Obras Públicas.

Alliana pidió a su equipo acelerar la respuesta a los ahorristas y prometió que los afectados serán compensados.

“No quiero a ningún tibio a cargo de esta misión. Quiero resultados”, afirmó el viernes al asumir.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva felicitó al nuevo mandatario y manifestó su disposición a trabajar con él de manera “abierta, franca y cooperativa”, además de expresar su deseo de recibirlo próximamente en Brasilia.

Por su parte, la embajada de Estados Unidos calificó a Paraguay de “socio regional estratégico” y llamó a trabajar junto al presidente Alliana.

Alliana deberá completar el mandato presidencial hasta agosto de 2028.

Tras perder el apoyo de su partido, liderado por el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), Peña fue destituido por 44 votos a favor y una ausencia en el Senado, en el segundo juicio político que termina con la caída de un presidente paraguayo desde el retorno de la democracia.

La destitución presidencial tiene antecedentes. En 2012, el Senado removió al presidente izquierdista Fernando Lugo en poco más de un día mediante un acelerado juicio político por “mal desempeño de sus funciones”.