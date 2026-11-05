El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves al cargo, según informó la agencia EFE en un despacho de última hora, en medio de la crisis política y financiera desencadenada por la intervención y el cierre de la entidad privada Ueno Bank.

La decisión se produjo poco antes de que el mandatario fuera sometido a un procedimiento de juicio político en el Congreso, impulsado por legisladores que cuestionaban sus vínculos anteriores con el grupo empresarial relacionado con el banco.

La crisis se agravó después de que el gobernante Partido Colorado retirara su respaldo a Peña y anunciara que apoyaría el proceso parlamentario en su contra.

Partido Colorado retiró su respaldo a Santiago Peña

Horas antes del anuncio de renuncia, el expresidente Horacio Cartes, titular del Partido Colorado, comunicó que su agrupación respaldaría el juicio político contra Peña.

La declaración marcó un cambio en la posición del oficialismo, pues Cartes había sido uno de los principales aliados políticos del mandatario.

Por su parte, Basilio Núñez, presidente del Congreso paraguayo, reclamó públicamente la renuncia del jefe de Estado y manifestó su respaldo al procedimiento constitucional para determinar responsabilidades por la crisis bancaria.

¿Qué ocurrió con Ueno Bank en Paraguay?

El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de identificar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido.

La entidad contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes, en un país de alrededor de 6,1 millones de habitantes.

La medida provocó el cierre de sucursales, la suspensión de servicios bancarios y dificultades para que los clientes accedieran a sus ahorros.

La crisis también generó preocupación por los recursos de organismos públicos depositados en la institución, incluidos fondos relacionados con el sistema previsional paraguayo.

Vínculos de Santiago Peña con Ueno Bank

Las críticas contra Peña también están relacionadas con su participación anterior en el grupo empresarial que controlaba Ueno Bank.

Según Reuters, el mandatario fue accionista de Grupo Vázquez, vinculado a la entidad financiera, hasta marzo de 2025.

Los legisladores que promovieron el juicio político denunciaron presuntos conflictos de intereses, irregularidades relacionadas con fondos previsionales y posibles fallas de supervisión institucional. Estas acusaciones deberán ser investigadas por las autoridades competentes y no constituyen, por sí mismas, una declaración de responsabilidad penal.

¿Quién asumiría la presidencia de Paraguay?

La Constitución paraguaya establece que, ante la falta definitiva del presidente, corresponde al vicepresidente asumir la jefatura del Estado.

En este caso, el vicepresidente es Pedro Alliana, aunque también se presentó un pedido de juicio político en su contra.

La eventual sucesión y sus efectos institucionales dependerán de la formalización de la renuncia presidencial y de las decisiones que adopten los órganos constitucionales paraguayos.