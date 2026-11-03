Las autoridades de Ecuador dispusieron mantener las clases no presenciales este miércoles 4 de noviembre en los colegios públicos de Guayaquil, Daule, Samborondón y Durán, cuatro ciudades de la provincia de Guayas afectadas por las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño.

La ministra de Educación, Gilda Alcívar, anunció la decisión este martes mediante su cuenta oficial en X. La medida responde a las resoluciones adoptadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional ante las condiciones climáticas que afectan al país.

Las instituciones educativas privadas podrán decidir si mantienen la enseñanza presencial o adoptan la modalidad virtual, siempre que prioricen la seguridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

¿En qué ciudades de Ecuador se suspenden las clases presenciales?

La disposición del Ministerio de Educación comprende cuatro cantones de la provincia de Guayas, situada en la costa de Ecuador.

Ciudad o cantón Colegios públicos Colegios privados Guayaquil Clases no presenciales Decisión de cada institución Daule Clases no presenciales Decisión de cada institución Samborondón Clases no presenciales Decisión de cada institución Durán Clases no presenciales Decisión de cada institución

La medida se aplicará durante la jornada del miércoles 4 de noviembre. Hasta el momento, no se ha anunciado una extensión para fechas posteriores.

La ministra Alcívar indicó que las autoridades continuarán evaluando las condiciones climáticas para determinar si corresponde adoptar nuevas disposiciones en los centros educativos.

Fuertes lluvias e inundaciones afectan a Guayaquil

La decisión de mantener las clases no presenciales se produce después de las inundaciones registradas en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, durante el último fin de semana.

El domingo 1 de noviembre, las precipitaciones provocaron acumulaciones de agua en diferentes sectores de la ciudad, afectaron la circulación vehicular y ocasionaron emergencias en zonas residenciales.

Las autoridades también confirmaron el fallecimiento de una persona y al menos un herido luego del desplome de una pared relacionado con las inundaciones.

Guayaquil había registrado otro episodio de anegamientos durante la semana anterior, por lo que las nuevas lluvias incrementaron las dificultades de movilidad y las afectaciones en distintos barrios.

Galápagos también mantiene medidas educativas por inundaciones

La suspensión de actividades presenciales en Guayas se suma a las disposiciones aplicadas en Santa Cruz, una de las principales islas del archipiélago de Galápagos.

El Ministerio de Educación había determinado la implementación de clases virtuales en establecimientos escolares de esa localidad, debido a las inundaciones ocasionadas por las lluvias torrenciales del viernes 30 de octubre.

La emergencia en Santa Cruz dejó una persona fallecida y afectaciones en viviendas, lo que motivó el despliegue de asistencia humanitaria para las familias damnificadas.

Las autoridades mantienen el seguimiento de la situación en Galápagos y otras zonas de la costa ecuatoriana ante la persistencia de las precipitaciones.

El Niño deja 11 muertos y casi 49.000 personas impactadas en Ecuador

Según el balance difundido este martes por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño han dejado 11 fallecidos y 48.958 personas impactadas desde el 29 de agosto de 2026.

El informe oficial N.º 69 registra 1.086 eventos adversos en las 24 provincias del país, que han alcanzado a 159 cantones y 437 parroquias.

Las víctimas mortales se distribuyen entre Azuay, El Oro, Guayas, Pichincha y Galápagos. El reporte también distingue entre 39.230 personas afectadas y 9.728 damnificadas.

Más de 11.000 viviendas dañadas por las precipitaciones

El balance de la SNGR también señala que 11.449 viviendas han resultado afectadas y otras 38 quedaron destruidas desde el inicio de la emergencia climática.

Entre los daños a la infraestructura se reportan 23 puentes afectados, dos destruidos y más de 25 kilómetros de carreteras con problemas ocasionados por las precipitaciones.

Ecuador permanece en alerta roja nacional desde el 29 de agosto, tras confirmarse la presencia del fenómeno de El Niño, caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial y sus efectos sobre las condiciones climáticas.

Mientras continúan las evaluaciones de daños y las acciones de respuesta, las autoridades educativas mantienen la modalidad no presencial en las localidades señaladas para reducir la exposición de estudiantes y docentes a las inundaciones y dificultades de desplazamiento.