Antes de convertirse en el papa León XIV, Robert Francis Prevost dedicó cerca de dos décadas de su vida a la labor religiosa en el Perú. Su paso por Chulucanas, Trujillo y Chiclayo marcó su formación pastoral y fortaleció un vínculo con el país que lo llevó a obtener la nacionalidad peruana.

Nacido en Chicago, Estados Unidos, el 14 de septiembre de 1955, Prevost llegó por primera vez al territorio peruano en 1985 como misionero de la Orden de San Agustín. Su trabajo se desarrolló inicialmente en Piura y continuó, años después, en La Libertad y Lambayeque.

“Amo mucho al Perú, al pueblo peruano, por lo que eso es parte de lo que soy”, declaró el pontífice a la periodista estadounidense Elise Ann Allen, autora de una biografía sobre su vida, según un reportaje de la agencia AFP difundido este 5 de noviembre.

Su historia en el país cobra especial relevancia ante la visita apostólica que realizará del 11 al 16 de noviembre de 2026, con actividades programadas en Lima, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y otras localidades.

Robert Prevost y parte del grupo de monaguillos tras un día de playa en Piura.

Chulucanas, Piura: los primeros años del ‘padre Roberto’

Robert Prevost tenía 29 años cuando llegó al Perú en 1985 para incorporarse a la misión agustiniana de Chulucanas, en la región Piura.

Durante esa etapa se desempeñó como vicario parroquial de la Catedral de la Sagrada Familia y canciller de la entonces prelatura territorial de Chulucanas, según la biografía oficial publicada por la Santa Sede.

Robert Francis Prevost años antes de ser elegido Papa León XIV. (Foto: Captura de video/YouTube)

Su contacto con las comunidades de escasos recursos fue una de las experiencias que posteriormente marcaron su manera de entender el servicio religioso.

“Su acercamiento a la pobreza hubiese sido distinto sin conocer Perú y meter los pies en el barro, porque no es igual en Estados Unidos”, señaló a la AFP la teóloga Véronique Lecaros, investigadora de la trayectoria del pontífice en el país.

Padre Walker Dávila Ríos (de cuclillas), Párroco de la parroquia Santo Cristo de Bagazan en Iquitos y Robert Prevost, papa León XIV, detrás en el centro de la imagen. (Foto: Difusión padre Walker).

En Chulucanas, los pobladores comenzaron a llamarlo afectuosamente ‘padre Roberto’, adaptación al español de su nombre.

Según relató el propio León XIV a Elise Ann Allen, dos meses después de su llegada contrajo fiebre tifoidea y tuvo que ser hospitalizado por primera vez en su vida.

En 1986 regresó a Estados Unidos y posteriormente asumió responsabilidades relacionadas con las vocaciones y las misiones de su comunidad religiosa.

Trujillo: formación sacerdotal durante los años de violencia

Prevost retornó al Perú en 1988, esta vez a Trujillo, capital de la región La Libertad. Allí permaneció hasta 1999, en la etapa más extensa de su trayectoria misionera en el país.

Fue responsable de la formación de religiosos agustinos procedentes de distintas misiones y ejerció labores académicas en el Seminario Mayor San Carlos y San Marcelo.

También enseñó Derecho Canónico, Teología Moral y Patrística, además de desempeñarse como vicario judicial y asumir responsabilidades parroquiales.

Su permanencia coincidió con una etapa marcada por la violencia en el Perú, por el accionar del grupos terroristas como Sendero Luminoso. En agosto de 1991, tres sacerdotes extranjeros —dos polacos y un italiano— fueron asesinados por integrantes de esa organización en Áncash.

Robert Prevost oficiando una misa en la parroquia La Inmaculada de Santa Cruz en setiembre de 2022, junto a Edgard Rimaycuna, actual secretario privado y personal del Sumo Pontífice. (Imagen: Parroquia La Inmaculada).

Ante el riesgo para los religiosos extranjeros, la orden agustina consideró la posibilidad de que abandonaran el país. A Prevost incluso le ofrecieron protección personal.

El futuro pontífice recordó que rechazó la propuesta y decidió permanecer junto a las comunidades a las que acompañaba.

“Era muy importante permanecer al lado de las personas a las que servíamos”, relató a Elise Ann Allen, en declaraciones recogidas por la AFP.

En 1999 regresó a Estados Unidos para asumir responsabilidades de dirección dentro de su orden. En 2001 fue elegido prior general de los agustinos, cargo que desempeñó durante dos mandatos.

Chiclayo: su regreso al Perú como obispo

En noviembre de 2014, después de varios años fuera del país, Prevost regresó al Perú por decisión del papa Francisco, quien lo designó administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo.

Tomó posesión de esa responsabilidad el 7 de noviembre de 2014 y recibió la ordenación episcopal el 12 de diciembre del mismo año.

Posteriormente, el 24 de agosto de 2015 obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización, y el 26 de septiembre fue nombrado obispo de Chiclayo.

La información consta en la biografía oficial de León XIV publicada por el Vaticano.

Durante su gestión, Prevost mantuvo contacto con parroquias, comunidades rurales y sectores vulnerables de Lambayeque.

También impulsó actividades vinculadas con la formación religiosa, la asistencia social y el acompañamiento a familias afectadas por emergencias.

Su relación con Chiclayo continuó siendo importante incluso después de su traslado a Roma, al punto de referirse a ella como su querida diócesis.

ROBERT PREVOST MARTINEZ - OBISPO DE CHICLAYO

Defensa del ambiente y pronunciamientos ante la crisis política

La etapa de Prevost como obispo de Chiclayo también estuvo vinculada a iniciativas relacionadas con el cuidado del ambiente.

Entre ellas figura la creación de una Comisión de Ecología Integral, inspirada en la encíclica Laudato Si’, publicada por el papa Francisco en 2015.

El documento promueve una reflexión sobre la protección de la naturaleza, el impacto de la contaminación y las consecuencias sociales del deterioro ambiental.

Prevost también se pronunció sobre asuntos políticos y sociales durante su labor episcopal.

En 2017, durante el debate sobre la situación judicial del expresidente Alberto Fujimori, instó al exmandatario a pedir perdón personalmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

A comienzos de 2023, en medio de las protestas antigubernamentales que dejaron decenas de fallecidos, defendió el derecho a la manifestación y expresó preocupación por la violencia registrada en el país.

Estas intervenciones formaron parte de su actividad pública como autoridad eclesiástica y reflejaron su participación en debates sobre derechos humanos y convivencia social.

Las inundaciones de 2023 y su apoyo a los damnificados

Uno de los episodios recordados de su gestión ocurrió durante las intensas lluvias que afectaron el norte del Perú en 2023.

Prevost acudió a una zona inundada para conocer la situación de los damnificados y solicitar apoyo para las familias afectadas.

En imágenes difundidas en aquella oportunidad, se le observó con botas, recorriendo calles anegadas y viviendas dañadas por el agua.

El documental León de Perú, realizado por los medios de comunicación del Vaticano en 2025, recuperó testimonios y registros de su labor durante emergencias, así como su participación en comedores populares y actividades de apoyo social.

De Chiclayo al Vaticano: el camino hacia el papado

El 30 de enero de 2023, Francisco nombró a Robert Prevost prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.

El Dicasterio para los Obispos es un organismo de la Santa Sede que participa en los procedimientos relacionados con la selección y el nombramiento de obispos.

Prevost fue creado cardenal el 30 de septiembre de 2023 y posteriormente participó en el cónclave convocado tras la muerte del papa Francisco.

El 8 de mayo de 2025 fue elegido sumo pontífice y adoptó el nombre de León XIV, convirtiéndose en el primer papa nacido en Estados Unidos y el primero perteneciente a la Orden de San Agustín.

Su trayectoria en el Perú ocupa un lugar central en su biografía oficial, que reconoce sus años de servicio en Chulucanas, Trujillo y Chiclayo.

León XIV regresará al Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026

La próxima visita del pontífice permitirá su reencuentro con las comunidades del país donde desarrolló una parte importante de su vida sacerdotal y episcopal.

Según el programa difundido por la Conferencia Episcopal Peruana, llegará al Callao el miércoles 11 de noviembre y participará en actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

El viernes 13 de noviembre tiene previsto presidir una misa en la explanada frente a las Pampas de Pimentel, en Lambayeque, región donde ejerció como obispo.

La agenda incluye encuentros con autoridades, religiosos, jóvenes y representantes de comunidades amazónicas. Su visita concluirá el lunes 16 de noviembre.

Cronología de Robert Prevost en Perú

Año Acontecimiento 1985 Llega como misionero agustino a Chulucanas, Piura. 1988 Regresa al Perú y asume labores de formación religiosa en Trujillo. 1999 Retorna a Estados Unidos para ejercer responsabilidades en su orden. 2014 Es nombrado administrador apostólico de Chiclayo. 2015 Obtiene la nacionalidad peruana y es nombrado obispo de Chiclayo. 2017 Se pronuncia sobre el pedido de perdón de Alberto Fujimori a las víctimas. 2023 Acompaña a damnificados por lluvias y es convocado a Roma. 2025 Es elegido papa con el nombre de León XIV. 2026 Tiene previsto regresar al Perú en visita apostólica.

Fuentes: biografía oficial del Vaticano, AFP y Conferencia Episcopal Peruana.