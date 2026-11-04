Una canción de Bob Dylan que permaneció inédita durante medio siglo llegó a formar parte de un mensaje del papa León XIV sobre los riesgos de la guerra.

Meses después de citar uno de sus versos, el pontífice recibió al músico estadounidense este miércoles en el Vaticano.

La visita tuvo lugar en el Palacio Apostólico, donde ambos fueron fotografiados en la biblioteca apostólica. Dylan, de 85 años, apareció vestido de negro, con guantes y una capucha que cubría su cabeza. Las imágenes difundidas por la oficina de prensa vaticana muestran al papa sonriente junto al artista.

El encuentro fue acompañado por Antonio Spadaro, subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, quien confirmó que estuvo presente. En una publicación en redes sociales, describió la experiencia como un momento con “el sabor de la historia”.

La canción de Dylan que citó el pontífice

El vínculo entre León XIV y la obra del cantautor ya se había hecho visible en julio, cuando el papa incluyó un verso de Go Away You Bomb en el prólogo del libro Disarmata e disarmante. La pace è un dono.

La canción fue escrita en 1963, durante la Guerra Fría, y permaneció inédita durante 50 años. El fragmento utilizado por el pontífice expresa su rechazo a las armas creadas y controladas por el ser humano. Con esa referencia, León XIV advirtió sobre los riesgos del rearme y del uso militar de la energía nuclear.

La visita de Dylan se suma a otros encuentros del papa con figuras de la música estadounidense. En julio también recibió a Patti Smith, recientemente distinguida con el Premio Princesa de Asturias de las Artes.