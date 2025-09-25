El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un nuevo episodio de confrontación con su antecesor Joe Biden al ordenar colocar una imagen de una firma realizada con un bolígrafo automático, conocido como autopen, en el espacio que debía ocupar el retrato oficial del demócrata en la galería presidencial de la Casa Blanca.

La oficina presidencial difundió este miércoles fotografías en sus cuentas oficiales de Instagram y X que muestran la instalación de la galería de los 47 presidentes en el pasillo de columnas que conecta con el Despacho Oval. En una de las imágenes se aprecia a Trump posando frente a su propio retrato, enmarcado en dorado, y otra que revela la “firma de Biden con autopen” en el lugar que correspondía a su retrato oficial.

Margo Martin, asistente de prensa de la Casa Blanca, compartió además un video del montaje, acompañado con la frase en mayúsculas “Nuevo en la Casa Blanca”.

Este gesto da continuidad a los ataques de Trump contra Biden, a quien acusa de no “saber lo que estaba firmando” durante su mandato y de delegar en su equipo el uso del autopen para rubricar órdenes ejecutivas y documentos oficiales. El republicano ya había adelantado en septiembre la inclusión de la polémica pieza en lo que llamó el “Muro de la Fama Presidencial”.

En junio, Trump incluso ordenó una investigación sobre el uso del autopen durante la gestión de Biden. Sus críticos dentro del Partido Republicano sostienen que se trató de un intento por ocultar un supuesto “deterioro cognitivo” del expresidente demócrata, de 82 años, diagnosticado con cáncer de próstata.

Biden rechazó esas acusaciones y defendió su rol al frente del Gobierno: “Tomé todas las decisiones durante mi Presidencia: sobre indultos, órdenes ejecutivas, legislación y proclamaciones. Cualquier insinuación de que no lo hice es ridícula y falsa”, subrayó.

