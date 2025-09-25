La policía de Paraguay confirmó que Erick Moreno Hernández, conocido como alias “El Monstruo”, intentó sobornar con un millón de dólares a los agentes que lo capturaron en una vivienda de San Lorenzo. Según informó el jefe del Departamento de Investigación, comisario Hugo Grance, el delincuente ofreció entregar el dinero en efectivo, aunque en el domicilio no se hallaron grandes sumas.

El operativo se planificó con apenas un día de anticipación tras recibir información sensible. A las 21:30 horas del día de la captura, 35 agentes intervinieron la vivienda donde Moreno se ocultaba desde hacía cinco días. La coordinación permanente con la policía peruana permitió actuar de manera rápida y evitar otra fuga.

Grance descartó que hubiera riesgo de filtración de información en esta intervención, recordando que en el pasado sí se frustró un operativo por ese motivo. “En esta oportunidad cuidamos todos los detalles y por eso fue exitoso”, señaló para América Noticias.

Las autoridades detallaron que Moreno llevaba un estilo de vida discreto en Paraguay, recibiendo pequeñas sumas de dinero para gastos diarios y evitando salir del barrio. Durante el allanamiento se incautaron tres celulares, que serán sometidos a peritaje judicial.

Respecto a su futuro, la policía paraguaya indicó que, al no haber cometido delitos en ese país salvo su ingreso irregular, el detenido podría ser expulsado y entregado a las autoridades peruanas en las próximas horas.

Actualmente permanece bajo custodia en Asunción, mientras que una mujer que se encontraba con él fue liberada tras declarar ante el Ministerio Público.

