Los cuerpos de las tres jóvenes desaparecidas desde el pasado viernes en la provincia de Buenos Aires (Argentina) fueron encontrados este miércoles sin vida en una vivienda de la localidad de Florencio Varela, donde fueron detenidas dos personas.

Los cuerpos estaban enterrados en el exterior de una casa ubicada a 45 kilómetros de Ciudad Evita, donde Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, fueron vistas por última vez , según confirmó a los periodistas el abuelo de Brenda y Morena, ambas primas.

“Pasó el desenlace que no queríamos. Nos confirmaron que son ellas”, dijo el familiar, al aclarar que ahora esperan que se realice la autopsia.

La policía bonaerense acudió el martes por la noche a la vivienda tras seguir los movimientos de una camioneta blanca, registrada por cámaras de seguridad, en la que las jóvenes subieron el pasado viernes en Ciudad Evita.

En esa vivienda se detectó la última conexión del teléfono de una de las víctimas y allí detuvieron a un hombre y a una mujer cuando se encontraban , según confirmó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, limpiando el lugar.

Los dueños de la vivienda, un hombre de origen peruano y una mujer, fueron también detenidos en un hotel cercano, añadió Alonso. En total hay cuatro detenidos.

El ministro indicó que los feminicidios ocurrieron en la noche del pasado viernes, cuando se produjeron las desapariciones.

También reveló que, según la investigación, las jóvenes subieron a una camioneta por su propia voluntad, “creyendo que se dirigían a un evento, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”.

Al parecer, según Alonso, el grupo criminal opera en el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires.

La desaparición de las jóvenes motivó la movilización de familiares, amigos y vecinos, que se concentraron en la estación de servicio de Ciudad Evita, el lugar donde se las vio la última vez.

Tras el lamentable suceso, numerosas personas participan en una manifestación este miércoles, en Buenos Aires.

La jornada de movilizaciones también se desarrolla en varias ciudades de Argentina en reclamo de justicia por un triple feminicidio ocurrido en la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador, Axel Kicillof , vinculó con el accionar de “un grupo narco internacional”