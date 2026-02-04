El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a su par de Colombia, Gustavo Petro, en lo que fue su primera reunión oficial.

El encuentro se dio luego de un periodo marcado por declaraciones confrontacionales y desacuerdos públicos entre ambos gobiernos.

La reunión se desarrolló a puerta cerrada y se extendió por cerca de dos horas, sin presencia de la prensa. Tras el diálogo, Trump se refirió al encuentro como “muy bueno” y señaló que la conversación transcurrió en un tono cordial, mientras que ambas delegaciones difundieron mensajes breves y cautelosos sobre lo tratado.

La relación entre Washington y Bogotá había mostrado fricciones previas, con acusaciones cruzadas en torno al combate al narcotráfico y cuestionamientos a operaciones realizadas por Estados Unidos contra embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas, así como críticas desde Colombia a la política estadounidense en la región.

Luego de la cita, Trump indicó que su administración evalúa diversos temas relacionados con Colombia, entre ellos posibles sanciones, mientras que la delegación colombiana expuso avances en la lucha antidrogas.

