Un enorme agujero se abrió en una transitada vía de Bangkok la mañana de este miércoles, causando alarma entre los vecinos y transeúntes.

El colapso arrasó con la calzada, tuberías y postes de electricidad, aunque no se registraron personas heridas ni fallecidas a pesar de la magnitud del desastre.

La grieta alcanzó una profundidad de 50 metros y una extensión de 900 metros cuadrados, generando el colapso en cuestión de segundos.

Como medida preventiva, pacientes de un hospital cercano fueron trasladados ante el riesgo que representaba la cercanía de la infraestructura médica con el socavón.