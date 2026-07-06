El Gobierno de Venezuela reinició este lunes las clases escolares en 18 de los 24 estados del país que no resultaron afectados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio, los cuales, según el balance oficial, dejaron 3.342 fallecidos y 16.740 heridos.

El Ministerio de Educación informó que las actividades académicas se reanudan únicamente en las entidades donde las condiciones de seguridad lo permiten. En tanto, las clases continúan suspendidas en municipios de los estados Aragua, Carabobo, Falcón, Miranda, además del Distrito Capital (Caracas) y La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre.

Docentes piden garantizar la seguridad de las escuelas

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) manifestó su respaldo a las comunidades educativas afectadas y pidió que el retorno a las aulas se realice únicamente después de verificar las condiciones estructurales de los planteles.

El gremio solicitó que no se reanuden las actividades escolares sin una evaluación técnica de la infraestructura educativa y consideró que la respuesta de las autoridades debe ir más allá de una modificación del calendario escolar.

La preocupación aumentó luego de que el pasado viernes colapsara parte de la estructura de un colegio en Caracas. El incidente no dejó víctimas mortales, aunque una persona resultó herida cuando los escombros cayeron sobre viviendas cercanas.

Priorizan el apoyo emocional a los estudiantes

Desde la organización Fe y Alegría Venezuela, dedicada a la educación popular, informaron que el regreso a clases estará enfocado inicialmente en el acompañamiento socioemocional de los alumnos.

La educadora Luisa Pernalete, integrante del Centro de Formación e Investigación de la institución, explicó que durante los primeros días se dará prioridad a escuchar las experiencias y emociones de niños, niñas y adolescentes tras los terremotos, antes de retomar plenamente las actividades pedagógicas.

Continúan las labores de emergencia

A doce días del desastre, Caracas comienza a recuperar parte de su actividad cotidiana, con comercios abiertos y el transporte público en funcionamiento.

Sin embargo, varias calles permanecen cerradas debido a las labores de remoción de escombros y evaluación de edificios dañados.

Las autoridades informaron que:

17.345 personas perdieron sus viviendas.

perdieron sus viviendas. Se habilitaron 79 campamentos temporales para los damnificados.

para los damnificados. 856 edificios presentan daños estructurales.

presentan daños estructurales. 190 inmuebles colapsaron completamente.

Según las autoridades venezolanas, el doble terremoto constituye el desastre sísmico más mortífero registrado en el país en el último siglo.