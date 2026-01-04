Cientos de vuelos desde aeropuertos del Caribe fueron cancelados o sufrieron retrasos luego de los ataques lanzados por Estados Unidos en Venezuela durante la madrugada de este sábado, operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
JetBlue figura entre las aerolíneas más afectadas, con más de 200 vuelos cancelados y otros cientos retrasados, según datos de FlightAware.
La compañía informó que los vuelos hacia República Dominicana y Jamaica no están incluidos en las restricciones gubernamentales y precisó que los pasajeros perjudicados pueden reprogramar sus viajes o solicitar reembolsos.
Otras aerolíneas también reportaron afectaciones. American Airlines y Delta Air Lines cancelaron cada una el 4 % de sus vuelos programados para este sábado, mientras que United Airlines suspendió el 3 %, en el marco de las restricciones dispuestas por la Administración Federal de Aviación (FAA) desde primeras horas del día.
