Especialistas de EsSalud advirtieron sobre el creciente riesgo de transmisión del dengue en zonas costeras, e hicieron un llamado a intensificar las medidas de prevención con la llegada de verano.

Durante la jornada informativa realizada en la playa Agua Dulce, en el distrito limeño de Chorrillos (Lima), representantes de EsSalud exhortaron a bañistas y comerciantes a mantener tapados los recipientes con agua, limpiarlos correctamente y vaciarlos al menos una vez por semana, a fin de evitar que el mosquito Aedes aegypti deposite sus huevos.

RIESGO EN VERANO

Sostiene que antes no se registraba en áreas de playas, pero debido a las temperaturas cálidas y acumulación de agua limpia en recipientes, floreros o desagües, estos facilitan su reproducción y aumentan el riesgo de transmisión.

La jefa de la Unidad de Inteligencia Sanitaria de la Red Prestacional Rebagliati de EsSalud, Yudy Condor Rojas, indicó que el dengue se produce en los bidones y baldes que tienen agua potable por más de tres días.

Se prevé que los meses de verano 2026 la estadística pueda dispararse, pues se esperan temperaturas más elevadas y lluvias intensas en la selva y costa note.

Si bien, la mayoría de las infecciones son asintomáticas o causan cuadros leves, advirtió que también pueden evolucionar a formas graves e incluso ocasionar la muerte.

En datos estadísticos, se han reportado 9615 casos en lo que va del año, de los cuales Jaén (2150), Tarapoto (1787), Loreto (1702), Moyobamba (887) y Piura (600), se ha evidenciado un alto índice.

Por ello, la especialista recomendó usar repelente de insectos, el cual debe ser aplicado en áreas como la cara, cuello, brazos, piernas, orejas y pies. El empleo debe ser cada 15 o 20 minutos después de haber untado el bloqueador solar.