Por: Feliciano Gutiérrez

Trágico accidente. Dos hermanos, que se desplazaban en una motocicleta, dejaron de existir luego que la unidad menor colisionara violentamente contra una camioneta en la vía Juliaca-Capachica.

El hecho ocurrió antes del mediodía de este domingo cuando dos hermanos a bordo de la motocicleta se dirigían con dirección al distrito de Capachica , en cuya circunstancia colisionó contra la camioneta de placa PIA-363 que se dirigía hacia el distrito de Caracoto.

Los fallecidos son los hermanos: Clever Rojo Ávila (24) y Alan Edison Rojo Ávila (22), quienes se desplazaban en una moto lineal marca Ronco de matricula 6435-CZ. Ambos serían estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Juliaca.

A la zona acudieron los agentes de la Policía y el personal de Serenazgo, quienes aseguraron el perímetro mientras esperaban la llegada del Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes.

Las autoridades iniciaron con las investigaciones con el objeto de determinar las causas del siniestro y establecer responsabilidades en esta tragedia.