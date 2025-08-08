La presencia de un avión militar colombiano en el cielo peruano generó alarma en la frontera amazónica. Según pobladores de Santa Rosa, en Loreto, la nave ingresó desde Leticia y realizó un sobrevuelo en círculos sobre el distrito antes de regresar al lado colombiano.

Según mencionó Canal N, el hecho fue registrado en video cerca de las 4:50 p. m. Las imágenes muestran la aeronave sobrevolando territorio nacional, lo que ha sido interpretado como una posible vulneración del espacio aéreo.

Vecinos señalaron que no es común observar este tipo de vuelos en la zona. El material grabado circula en redes sociales y medios regionales, generando preocupación por la falta de información oficial sobre el hecho.