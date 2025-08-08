La presencia de un avión militar colombiano en el cielo peruano generó alarma en la frontera amazónica. Según pobladores de Santa Rosa, en Loreto, la nave ingresó desde Leticia y realizó un sobrevuelo en círculos sobre el distrito antes de regresar al lado colombiano.
Según mencionó Canal N, el hecho fue registrado en video cerca de las 4:50 p. m. Las imágenes muestran la aeronave sobrevolando territorio nacional, lo que ha sido interpretado como una posible vulneración del espacio aéreo.
Vecinos señalaron que no es común observar este tipo de vuelos en la zona. El material grabado circula en redes sociales y medios regionales, generando preocupación por la falta de información oficial sobre el hecho.
TE PUEDE INTERESAR
- Gustavo Petro, presidente de Colombia: “No se ha decidido que la isla sea de Perú”
- José Jerí cree que “hay elementos” para declarar a ‘Melcochita’ como Patrimonio Cultural de la Nación
- Patricia Benavides se pronuncia: Corresponde que se me curse la citación para mi reincorporación
- Jaime Freundt rechaza alianza con “Ahora Nación” de López-Chau: “Fue inscrita a espaldas de comisión política”
- Congreso: Así queda el cuadro de las presidencias de comisiones 2025-2026 que se votará hoy por la tarde