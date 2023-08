El Aeropuerto Internacional Carlos Martínez de Pinillos de Huanchaco fue escogido como la base de control de búsqueda tras el accidente protagonizada por la avioneta Cessna 172, que cayó a seis millas de este mismo destino luego de partir de la región Lambayeque. Cuatro personas desaparecieron y ubicarlas ha sido y es una tarea difícil.

Para el comandante de la Fuerza Aérea del Perú (r) Ismael Iglesias León , definitivamente, este aeropuerto no está preparado para afrontar este tipo de emergencias.

Postura

Según sostuvo, ya de por sí, el patrón de búsqueda es muy amplio, aunque pudo haberse evitado.

“El patrón de búsqueda es desde Buenos Aires hasta Pacasmayo; es decir, es como buscar una aguja en un pajar. No se ha activado el transmisor de ubicación de la aeronave, una especie de GPS que emite una señal satelital que te da su posición exacta. Cuando impacta con la tierra o en el contacto con el agua se activa y emite una señal, y los sistemas de búsqueda entonces ya pueden ir de frente a la ubicación indicada por esa señal, pero no ha sido así. Este es un factor en contra”, aseguró.

Iglesias, también licenciado en Ciencias de la Administración Aeroespacial, afirmó que desde el Estado se tendría que invertir en la radarización del cielo peruano. El aeropuerto de Huanchaco no estuvo preparado para afrontar el accidente del último 28 de julio porque no tiene un radar, afirmó.

“Si nosotros hubiésemos tenido un radar acá, qué hubiese pasado, por ejemplo, desaparece la aeronave, pero el radar te da su última ubicación, con coordenadas geográficas. Entonces, el patrón de este sistema de búsqueda y rescate es mucho más corto y si ese centro de búsqueda y rescate estuviese en Trujillo, su tiempo de respuesta es casi inmediato; por lo tanto, las probabilidades de vida y rescate aumentan”, indicó.

Situación difícil

En entrevista con Diario Correo, el gerente regional de Defensa Nacional, Edwin Dávila , declaró que las labores de búsqueda se complicaron, pero precisó que no se detendrán hasta ubicar a los tripulantes Mait Franklin Jiménez Barreto (19) y Boris Corrales Vásquez (24).

“Lo que ahora estamos haciendo es coordinaciones y articulamos para que las labores de búsqueda continúen. Nosotros entendemos la desesperación de las familias, pero seguimos con ese objetivo”, indicó.

Diario Correo buscó una entrevista con el representante de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac S.A.) y el de Aeropuertos del Perú (ADP), en Trujillo; sin embargo, no obtuvimos ninguna respuesta.

Son responsables

En ese sentido, Iglesias, dijo que el MTC tiene que demostrar mayor compromiso frente a esta situación. Además, consideró que se tendría que reactivar y consolidar la iniciativa de crear en La Libertad, el Centro Regional de Operaciones de Búsqueda y Salvamento, y una base de ayuda humanitaria.

“Todo esto te indica que no hay una priorización. El sector Transporte debe priorizar toda la radarización del cielo peruano, no puede ser que no se sepa lo que está volando. Finalmente, se debe priorizar la creación de Centros Regionales de Operaciones de Búsqueda y Salvamento, con medios aéreos, equipos y personal asignado permanente”, indicó.

En el 2018 el Gobierno Regional de La Libertad y la Fuerza Aérea del Perú firmaron un convenio para consolidar esta iniciativa, pero hubo problemas legales con el terreno cedido, añadió.

Su Pronunciamiento

El día del accidente, desde el MTC, emitieron un comunicado e informaron que realizarían las acciones necesarias en coordinación con las autoridades competentes para atender este incidente de manera rápida. El objetivo, según indicaron el pasado 28 de julio, era ubicar a las personas que iban a bordo de la aeronave.

Las familias de Mait y Boris necesitan que el Gobierno les brinde más apoyo en la búsqueda.