Totalmente indignados, 15 alcaldes, entre distritales y provinciales, de la región Piura se reunieron la mañana de ayer sábado en el salón de actos de la Municipalidad Provincial de Piura para ver el tema de la emergencia por las fuertes lluvias y tomar medidas radicales para que el Gobierno central preste ayuda a los cientos de familias que han sufrido por las torrenciales lluvias. Además, anunciaron que se unirán al paro regional convocado por un grupo de dirigentes para este martes 18 de abril.

Reunión

Los alcaldes coincidieron en que el Gobierno central no ha transferido ni un sol para afrontar la emergencia y el dinero con que cuentan los municipios ya se les acaba, y temen quedarse sin dinero que era asignado para otros proyectos. Además, piden interpelar a la ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuéllar por no ser empática con las familias afectadas por las lluvias.

El alcalde de Piura, Gabriel Madrid , fue enérgico y responsabilizó a la presidenta de la República, Dina Boluarte , a los ministros y a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) de esta tragedia. Dijo que proyectos debieron asumirlos los gobiernos locales y regionales y por especialistas piuranos.

“Necesitamos la priorización de las obras que nosotros vamos a presentar y que disminuye la vulnerabilidad de nuestros distritos y provincias, hablamos de los drenajes pluviales, canales, puentes, carreteras, defensas ribereñas, que lamentablemente ha sido considerada en el plan integral y drenaje pluvial a cargo de la ARCC y de manera irresponsable”, precisó Madrid.

Asimismo, exhortó al Gobierno central a firmar un compromiso de la devolución de la partida 068 ya que esos fondos eran asignados para otras obras que por el momento están paralizadas. Por su parte, el alcalde de Morropón, Richard Baca, precisó que tiene muchas limitantes y no solo es el sistema del drenaje pluvial y las defensas ribereñas, sino la necesidad es en toda la región.

En tanto, Percy Yamunaqué , alcalde La Unión, dijo que es lamentable esta situación y debería unirse a este frente el gobernador.

“Se tendrá que seguir el ejemplo del pueblo del sur para no ser burlados. Ministerio de Vivienda nos tienen paseando, no se pueden burlar de nosotros, no dicen de presupuesto y no nos dan nada, solo tenemos el título de emergencia de nivel 5, nadie se ha acercado a La Unión, por eso el gobernador ya no debe recibir a la presidenta ni sus ministros mientras no traigan dinero”, dijo muy molestó la autoridad edil.

De otro lado, los dirigentes de diversos sectores de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, anunciaron un paro regional para el martes 18 de abril donde se sumarán los alcaldes. A ello, exigieron interpelar a la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, luego que visitara las zonas afectadas, junto al alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Febre, quien entró a las viviendas inundadas en una balsa, es decir, evitando mojarse cuando la población camina entre aguas pluviales.