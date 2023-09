Un déficit de medicamentos e insumos golpea al país. En la región, Jaime Flores Ballena, decano del Colegio Químico Farmacéutico de La Libertad, denunció que existe una grave escasez que ha obligado a ejecutar compras por precios notoriamente elevados ante este escenario que, según indica, fue provocado por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), unidad adjunta del Ministerio de Salud.

El problema

“Paracetamol que comprábamos a un sol a través de Cenares, hoy para solucionar el problema en Trujillo se ha comprado a 8 soles y algo más. Si en mi programación tenía que comprar un producto que cuesta a un sol y quiero comprar mil unidades, entonces tenía que gastar mil soles. Pero si lo compro a ocho soles, solo se compra 120; es decir, se compra al 15%”, sostiene.

Flores Ballena precisó que son 100 productos, entre medicamentos e insumos, los que hacen falta en La Libertad. No hay gasas, esparadrapos y catéter. Asimismo, faltan medicamentos de mayor consumo: paracetamol, dextrometorfano, midazolan, etilefrina, entre otros.

“Por ejemplo, están haciendo una campaña de anemia, pero no sé qué campaña se va a hacer porque no tenemos el hierro en gotas, que son para los niños. Es Cenares quien no ha comprado; son productos que están dentro de un presupuesto que solo lo puede comprar el Estado”, señaló.

El gerente regional de Salud de La Libertad, Aníbal Murillo Arqueros , aseguró que el problema se presenta directamente en Trujillo. Mencionó que hacen compras “pequeñas” a manera de paliativo.

“Conversé con el responsable de Cenares y nos ofreció que en 15 días esto tendrá que mejorar, estamos a la espera de esa respuesta”, indicó.