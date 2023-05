La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, anunció la ampliación de 120 días de declaratoria de emergencia para 20 regiones, entre las que figuran Piura y Tumbes. En la región Piura es preocupante el registro, pues hasta ayer habían 20.244 enfermos por dengue y 12 muertos. Los pacientes tienen que ser atendidos en mototaxis y otros vehículos, debido al colapso del Hospital Santa Rosa y los centros de salud.

Emergencia

La titular del Minsa dijo que dicha medida comprende 20 regiones y 226 distritos con un presupuesto de S/35 millones que serán transferidos para que continúen con las acciones de prevención, control larvario, fumigación y diagnóstico de casos de dengue.

“Transferimos el presupuesto, pero lo fundamental es que nos permitan ingresar a las viviendas para eliminar los criaderos de zancudos y fumigar. La casa que no se interviene se convierte en un foco infeccioso”, enfatizó la ministra Gutiérrez.

La ampliación de la declaratoria de emergencia permitirá que intensifiquen las intervenciones contra el dengue, incrementen la capacidad de diagnóstico de casos de los laboratorios públicos e implementen más unidades de vigilancia clínica y unidades febriles en Piura y otras regiones afectadas.

Ante esto, el especialista en Salud Pública e integrante del Colegio Médico de Piura, médico Julio Barrena , indicó que el dengue ya se les salió de las manos hace varias semanas a las autoridades de la región Piura, ya que el problema es más grande que el esfuerzo que la Diresa (Dirección Regional de Salud) pueda realizar actualmente.

Explicó que la responsabilidad principal es del Gobierno Regional.

“Lo que nosotros hemos sugerido (como Colegio Médico), es que, desde el Comando de Operaciones Emergencia Regional (COER), el presidente regional (Luis Neyra) haga una convocatoria. Porque si falta agua en una comunidad, hace que haya acumulación de agua en las casas (guardan en recipientes) y esto hace que tengan criaderos de dengue. Y la Diresa no le va a decir a la EPS Grau que hay que abastecer esa zona con agua, porque no tiene injerencia. Pero sí tiene injerencia el COER desde el Gobierno Regional. Así que la solución está más arriba (en el GORE) y no en la Diresa. Nos quedamos cortos si pensamos que la Diresa va a solucionar el problema”, señaló Barrena a Correo.

Según los registros del Minsa, Barrena indicó que hasta el último martes 9 de mayo, la región Piura incrementó a 20.244 casos de dengue y 12 fallecidos, liderando Piura como provincia con 8,425 casos. Le sigue Sullana con 4,444 y Morropón con 4,341 .

En tanto, a pesar del incremento de casos y muertes, el gobernador regional Luis Neyra, que llegó al Hospital Santa Rosa de Piura, señaló: “(...) Lamentablemente tenemos víctimas mortales, pero en general, la situación va bien. Osea, creo que la curva va en descenso y esperemos que continúe así. Hay que tener en cuenta que es una enfermedad que va a darse toda la vida”, indicó Neyra.

El médico Barrena desmintió eso y dijo que la curva de enfermos va en ascenso en la región Piura.