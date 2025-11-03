Este sábado 1 de noviembre, se incendiaron dos dos patrulleros policiales en desuso, los cuales estaban cerca de la comisaría San Jacinto, en el distrito de Nepeña, provincia del Santa, región de Áncash.

La situación ocurrió en el frontis del Local Comunal de San Martin y que es materia de investigación. El personal de Serenazgo y la Cisterna Municipal se constituyeron en el lugar para controlar las llamas, a fin de evitar que se extienda a las viviendas cercanas.

Según información preliminar de la Policía Nacional, no se descarta que se trate de un ataque por los constantes operativos que se realizan en la jurisdicción.

Por su parte, la Fiscalía Provincial Mixta de Nepeña inició investigación por el delito de daños. Refirió que las unidades móviles, en estado inoperativo, se encontraban a 60 metros de la comisaría del sector.

Asimismo, la fiscal adjunta Milagros Ragas Rojas dispuso realizar las diligencias, con el objetivo de identificar y sancionar penalmente a los autores de estos hechos.

Entre las acciones que se adoptarán; visualizar las imágenes de las cámaras de seguridad, relatos de los testigos, entre otras medidas.