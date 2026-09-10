En medio de las inclemencias del clima, equipos de emergencia iniciaron la búsqueda de un turista francés que desapareció tras despegar en parapente en el nevado Alpamayo, en la provincia de Huaylas (Áncash).

Su acompañante registró en video el instante del despegue del ciudadano extranjero. En las imágenes, se observa cómo a los segundos de iniciado el despegue desaparece al ingresar a la neblina de la montaña.

Las autoridades locales y miembros de los equipos de rescate informaron que el hecho se produjo luego de que el deportista francés permaneciera durante seis días en la zona del nevado Alpamayo junto a un acompañante, quien confirmó que su compañero realizó el vuelo pese a las difíciles condiciones meteorológicas y que luego la neblina le impidió mantener el contacto visual con el parapentista.

Enterados de la emergencia, brigadistas de la Asociación Socorro Andino Peruano prepararon indumentaria de alta montaña para desplazarse hacia la ciudad de Caraz y establecer el centro de operaciones de búsqueda del ciudadano extranjero.

Las labores de rastreo incluyen el uso de un helicóptero desde la ciudad de Caraz para trasladar al personal especializado a una zona de difícil acceso debido a las condiciones climática.

El operativo concentra sus esfuerzos en llegar a los puntos donde la neblina redujo la visibilidad durante el vuelo del parapentista. Los brigadistas mantendrán los trabajos de ubicación en la zona mientras las condiciones del tiempo lo permitan.

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