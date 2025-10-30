El Gobierno confirmó la extradición del ciudadano peruano Jossimar Cabrera Cornejo a los Estados Unidos, donde será procesado por el presunto asesinato de Sheylla Lisbet Gutiérrez Rosillo, hecho ocurrido en California el 10 de agosto.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución Suprema N° 236-2025-JUS, firmada por el presidente José Enrique Jerí Oré y los ministros de Justicia y de Relaciones Exteriores.

El Ejecutivo accedió a la solicitud tras el pronunciamiento favorable de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, emitido el 6 de octubre. La resolución precisa que, antes de ejecutar la entrega, deberá verificarse que Cabrera Cornejo no registre procesos ni condenas pendientes en el Perú.

Cabrera Cornejo se presentó voluntariamente ante Interpol Lima el 27 de agosto, en cumplimiento de una orden internacional formulada por las autoridades de California. Posteriormente, el 31° Juzgado de Investigación Preparatoria dictó nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición, medida que se mantuvo luego de que el imputado aceptara someterse al procedimiento simplificado.

La Fiscalía del Condado de Los Ángeles acusa a Cabrera por el delito de asesinato tipificado en los artículos 187(a) y 12022(b)(1) del Código Penal de California.