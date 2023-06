El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, no quiere dejar el cargo de elección popular. Por eso, ayer, a través de su abogado Jorge Pérez López, se mostró arrepentido ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que dejó al voto su caso de difamación contra la oficial de la Policía Nataly Rojas Rojas.

El 20 de junio, a las 4 de la tarde, se sabrá si ese repentino arrepentimiento fue suficiente para que el exapepista continúe en el sillón municipal de la ciudad.

EL PROCESO

Precisamente, la audiencia empezó con la participación del abogado Jorge Pérez, confirmando que proponían la aplicación de una reserva de fallo condenatorio. Es decir, aceptaban los cargos contra el alcalde de Trujillo, pero buscaba una salida que les permitiera descartar la vacancia en el escenario político del concejo provincial de Trujillo. Asimismo, se hizo referencia a un compromiso de “cambio” por parte de Arturo Fernández Bazán.

“A lo largo del presente proceso no se ha establecido ningún acto que demuestre o por lo menos considera como probable que mi patrocinado César Arturo Fernández Bazán pueda volver a cometer delitos; antes bien, se encuentra limitado a cometerlos porque sabemos que está a la expectativa de los medios de comunicación”, indicó.

La defensa de Fernández consideró que se trató de un “exceso” y que “solo propiciaron una lesividad mínima” en contra de la agente Rojas Rojas.

NO LE CREEN

En respuesta, Elmer Rebaza Benites , abogado de Nataly Rojas, indicó que la reserva de pena no debería darse, debido a que Fernández tiene otras querellas por difamación. Como ejemplo, mencionó la denuncia que le hizo el jefe de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad, general Augusto Ríos.

“Acreditado también está que existen otras querellas que se han presentado, conforme se advierte en registro de expedientes que están en la Corte Superior de Justicia”, acotó.

La oficial, en ese sentido, ratificó su posición y consideró que la condena de un año de pena privativa de la libertad suspendida contra Fernández debe ser ratificada. Además, oficializaron un nuevo pedido en torno a la reparación civil, que en primera instancia era de cinco mil soles. Ahora, la reparación asciende a los 50 mil soles, según precisó el abogado Rebaza Benites.

¿Y SU ARREPENTIMIENTO?

Lo cierto que es que no pasó ni una hora de esta audiencia, y el alcalde se dirigió hasta la sede de la Corte Superior de Justicia de La Libertad para presidir un “mitin” a sus seguidores que llegaron para respaldarlo.

“Yo salí e hice una voz de protesta de manera general, yo no le he faltado el respeto a nadie, yo no le he dicho a nadie nada malo. Lo único que vengo a decir es que aquí en mi patria se tiene que trabajar. Funcionarios que no trabajan, que se vayan y por eso estoy aquí sentenciado, porque ya me sentenciaron y ya me dañaron mi hoja de vida terrenal”, expresó.

Sin embargo, no fue así. En el video viralizado a nivel nacional en mayo de 2021, Fernández hace clara referencia a la oficial Rojas.

“Yo no vuelvo a tratar ni una palabra más con la Policía de Moche. Con la señorita Rojas, que me parece que ni personalidad tiene. Por la teniente Rojas, que parece que está atrás, no habla y todo lo dirige por el costado. Así no se hace, señorita Rojas. Póngase bien los pantalones, póngase bien ese calzón, póngase bien ese sostén. Debería estar en el Vraem, luchando como se requiere, no metidos en su oficina calentando el asiento”, mencionó Fernández a través de la cuenta oficial de la Municipalidad Distrital de Moche, recordó el abogado de la oficial Rojas.

LO POLITIZAN

En esa misma presentación en los exteriores de la Corte, ayer, el ahora alcalde de Trujillo hizo referencia en más de una oportunidad al partido de César Acuña, Alianza para el Progreso (APP). Justo una hora antes, la secretaria nacional de Somos Perú, Gabriela Lozada, afirmó que APP estaba detrás del proceso contra Fernández Bazán.

“Si yo como secretaria nacional del partido estoy respaldando al alcalde, y el regidor (Jorge Vásquez), como regidor de APP está con la otra gente, qué piensas, está clarísimo”, indicó.

Mientras al interior de la sede de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, situada en la urbanización Natasha Alta, se daba la audiencia, en los exteriores grupos de personas apoyaban al alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, y otros pedían que se le ratifique la sentencia hacían plantones.

Precisamente, en medio de las personas que exigían que sentencien a Arturo Fernández, se encontraba el regidor de la MPT por APP Jorge Vásquez, quien se ha mostrado como principal opositor contra el alcalde provincial.

Ahora, el futuro de la autoridad quedó en manos de las magistradas Cecilia León Velásquez (presidenta), Ofelia Namoc López de Aguilar y Liliana Rodríguez Villanueva, representantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.