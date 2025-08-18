Las fuerzas del orden interceptaron una avioneta que, presuntamente, era utilizada para el traslado de droga desde el distrito de Echarate, en la provincia de La Convención, región Cusco.

La intervención de la aeronave fue realizada por efectivos militares del Comando Especial Vraem, en coordinación con agentes de la Policía Nacional, como parte de una operación contra el narcotráfico.

El Ministerio de Defensa informó que, junto a la aeronave, también se incautó diverso material, entre ellos una compactadora, cinco bidones de turbo jet, un winche manual y un DNI. Todo lo decomisado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones del caso.

“El trabajo articulado con la Policía Nacional permite, además, golpear directamente a las organizaciones ilegales que pretenden utilizar el territorio para actividades ilícitas”, indicaron a través de en un comunicado.

El Ministerio de Defensa reafirmó su compromiso de continuar con operativos que, además de fortalecer la pacificación en el Vraem, contribuyan a establecer las bases para su desarrollo integral.

“De esta manera, el Gobierno Nacional reafirma que la seguridad, la paz y las oportunidades de progreso para los ciudadanos de la región constituyen una prioridad en la agenda nacional”, agregaron.