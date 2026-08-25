El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), entidad adscrita al Ministerio de Educación (Minedu), publicó el lunes 24 de agosto la relación de 1,235 nuevos ganadores de Beca 18, convocatoria 2026.

Los seleccionados podrán cursar una carrera profesional con los costos académicos y no académicos contemplados por el concurso cubiertos por el Estado, siempre que completen el procedimiento correspondiente para adquirir la condición de becarios.

Beca 18-2026: ¿cómo saber si fui seleccionado?

La relación de resultados está contenida en la Resolución Jefatural N.° 2543-2026-MINEDU-VMGI-PRONABEC-DIBEC.

De acuerdo con la información proporcionada por Pronabec, la resolución comprende 1,235 postulantes seleccionados, 2,862 no seleccionados y 861 postulantes declarados no aptos.

Pronabec también notificará individualmente a los participantes sobre su condición de “seleccionado” o “no seleccionado” mediante sus casillas electrónicas del Sistema Integrado de Becas y Crédito (Sibec), plataforma utilizada durante la postulación.

Ganadores deberán aceptar Beca 18 hasta el 27 de agosto

Ser seleccionado no completa automáticamente el procedimiento. Los ganadores deberán aceptar la beca entre el martes 25 y el jueves 27 de agosto de 2026 para obtener la condición de becarios y acceder a los beneficios correspondientes.

El trámite es virtual y deberá realizarse mediante la plataforma Sibec. Por ello, Pronabec recomienda a los seleccionados revisar su casilla electrónica y cumplir el procedimiento dentro del plazo establecido.

Los beneficios de Beca 18 comprenden los costos académicos y no académicos establecidos en las bases de la convocatoria para que los beneficiarios puedan desarrollar sus estudios superiores.

¿Cómo fueron elegidos los ganadores de Beca 18?

Pronabec señala que la selección se desarrolla mediante un proceso meritocrático y descentralizado.

El puntaje final considera la calificación obtenida en el Examen Nacional de Preselección, además de bonificaciones adicionales relacionadas con condiciones de vulnerabilidad.

También se consideran preferencias por carreras con alta demanda laboral, como parte de los criterios orientados a contribuir con el desarrollo regional.

Canales de atención de Pronabec

Los interesados que necesiten información adicional sobre los resultados y el procedimiento de aceptación pueden recurrir a los canales oficiales de Pronabec.

La entidad mantiene habilitados su cuenta oficial de Facebook, el WhatsApp 914 121 106, la línea gratuita 0800 000 18 y la central telefónica (01) 612 8230. También se pueden realizar consultas mediante la línea gratuita de Aló MAC, 1800.