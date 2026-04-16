Tres personas resultaron gravemente heridas tras un choque frontal entre un automóvil y un bus de transporte de personal ocurrido en la carretera Canta–Pasco, a la altura del kilómetro 40.5, en la zona de Alpamarca, punto limítrofe entre las regiones Pasco, Junín y Lima.

El accidente de tránsito se registró alrededor de las 18:00 horas del miércoles 15 de abril, involucrando a un automóvil de placa W3S-292, que se desplazaba desde Lima con destino a Tingo María.

Automóvil quedó destruido tras el impacto

El vehículo era conducido por Luis Yunior Vásquez (26), quien viajaba acompañado por Flor Ramos Vásquez (27) y una mujer en estado de gestación.

La segunda unidad implicada fue un bus de transporte de personal, de placa CVN-088, marca Hino, que trasladaba trabajadores de una empresa minera.

Tras el fuerte impacto, el automóvil quedó completamente destruido en la parte delantera, con la carrocería colapsada y restos esparcidos sobre la vía. El vehículo menor fue el más afectado debido a la violencia del choque frontal.

Una ocupante quedó atrapada en el vehículo

Dentro del automóvil, una de las ocupantes quedó atrapada entre los fierros retorcidos, por lo que fue necesaria la intervención inmediata de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para su rescate.

El bus de transporte de personal también presentó daños en su parte frontal, aunque estos fueron de menor gravedad.

Los heridos fueron trasladados inicialmente al Centro de Salud de Huayllay, desde donde posteriormente fueron derivados al Hospital Daniel Alcides Carrión de Pasco, donde permanecen con diagnóstico reservado.

Autoridades investigan las causas del accidente

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente, incluyendo posibles factores como exceso de velocidad, invasión de carril o condiciones de la vía.

El accidente vuelve a poner en evidencia los riesgos en carreteras interregionales y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial en zonas de tránsito pesado.

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