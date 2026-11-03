Las autoridades dispusieron el cierre preventivo de 25 puertos del litoral peruano debido a la presencia de oleajes de ligera intensidad.

En declaraciones a Canal N, el capitán de fragata Marco Bartens, del Departamento de Oceanografía de la Marina de Guerra del Perú, advirtió que estas condiciones marítimas se mantendrán de manera constante en la costa peruana.

Según el reporte del organismo oficial, los oleajes se prolongarán hasta el próximo 6 de noviembre. Como medida preventiva, las autoridades suspendieron las operaciones en los puertos afectados para garantizar la seguridad en las zonas costeras.

El organismo naval explicó que el fenómeno de El Niño ocasionó un incremento de hasta 60 centímetros en el nivel del mar frente a la costa norte del país. Esta variación modifica las condiciones habituales del litoral y las zonas portuarias de la región.

El aumento del nivel del mar influye en la intensidad con la que las olas llegan a la costa y modifica el comportamiento habitual de las corrientes marinas en el litoral.

El incremento de 60 centímetros en el nivel habitual del mar favorece una mayor penetración de las olas hacia la costa, lo que genera un impacto más fuerte sobre la franja de playa.

El Departamento de Oceanografía de la Marina alertó que las olas podrían alcanzar entre dos y tres veces su tamaño habitual al llegar a la costa. Esta condición, sumada al incremento del nivel del mar, aumenta su capacidad de penetración en el litoral.

Las autoridades dispusieron mantener suspendidas las operaciones en los 25 puertos afectados hasta el próximo 6 de noviembre, como parte de las medidas preventivas frente a las alteraciones en las condiciones marítimas. Durante este periodo, se continuará monitoreando el comportamiento del mar a nivel nacional.

La Marina continuará monitoreando las condiciones del mar en el litoral norte y sur mientras permanezca vigente la restricción. La reanudación de las operaciones portuarias estará sujeta a la normalización del oleaje en las zonas afectadas.