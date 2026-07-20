Las autoridades de Áncash dispusieron el cierre temporal del tramo de ascenso comprendido entre el Campamento 1 y el Campamento 2 del nevado Huascarán con el objetivo de facilitar las operaciones de búsqueda y rescate de tres montañistas peruanos desaparecidos tras una avalancha registrada la semana pasada.

La medida tendrá una vigencia de 15 días calendario, contados desde este 20 de julio, y fue adoptada de manera conjunta por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Áncash, el Departamento de Alta Montaña de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Asociación de Guías de Alta Montaña del Perú, la Asociación de Guías Oficiales Especializados en Montaña de Áncash, la Jefatura del Parque Nacional Huascarán y el Comité Consultivo Regional de Turismo de Áncash.

Buscan facilitar las labores de rescate

Según el comunicado emitido por las instituciones, la restricción permitirá desarrollar las operaciones de búsqueda de manera más segura y coordinada, además de reducir los riesgos para otros montañistas que pretendan ascender por esa ruta mientras continúan las intervenciones.

Las autoridades exhortaron a operadores turísticos, agencias de viaje, guías de montaña, clubes de montañismo y visitantes nacionales y extranjeros a respetar la disposición y abstenerse de ingresar al tramo restringido hasta que concluya el plazo establecido o se emita una nueva disposición.

Dos avalanchas en menos de una semana

La decisión fue adoptada luego de que el Huascarán registrara dos avalanchas durante la última semana.

La primera provocó la desaparición de los montañistas peruanos Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas, quienes permanecen desaparecidos pese a las labores de búsqueda desplegadas por equipos especializados.

Días después, una segunda avalancha dejó como saldo un porteador fallecido y dos personas heridas, quienes fueron evacuadas mediante un puente aéreo hacia un establecimiento de salud.

Continúan las labores de búsqueda

Un nuevo equipo conformado por dos guías oficiales de alta montaña y dos porteadores llegó al Campamento 1 para reforzar las operaciones de búsqueda, tras ser contratado por los familiares de los montañistas desaparecidos.

Según informó el presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú, Beto Pinto Toledo, los rescatistas se dirigirán hacia un punto donde un dron detectó huellas que podrían conducir al lugar donde se encontrarían los tres escaladores.

De acuerdo con las primeras hipótesis de los equipos de rescate, los montañistas habrían calculado de forma errónea el tiempo necesario para completar el descenso, situación que habría contribuido a la emergencia. No obstante, las autoridades precisaron que las investigaciones continúan y que esta versión forma parte de las líneas de análisis preliminares.