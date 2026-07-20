En los últimos días, la Gerencia de Agricultura del Gobierno Regional (GORE) La Libertad ha estado en la picota, debido a la fallida adquisición de 65 tractores para beneficiar a los agricultores del ande de la región. Esto generó el malestar de los hombres del campo que, incluso, solicitaron al Consejo censurar al titular del área, Jhon Cabrera Carlos, y al gerente general, Rogger Ruiz Díaz.

Sin embargo, la gobernadora Joana Cabrera Pimentel salió a poner paños fríos a la situación y aseguró que los tractores se adquirirán de todas maneras, pero lo hará la próxima gestión mediante un proyecto integral que dejarán encaminado, el mismo que comprende otros beneficios para los agricultores.

LO ACTUAL

No obstante, el problema con la gestión en la Gerencia Regional de Agricultura no solo radica en el fracaso que significó no adquirir los 65 tractores, sino también evidencia una pobre inversión del presupuesto que se le asignó para impulsar otros proyectos.

De acuerdo al Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta Amigable) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Gerencia de Agricultura de La Libertad tiene como Presupuesto Institucional Modificado (PIM) un total de S/ 32,820,061, pero a la fecha solo ha devengado S/ 3,860,747, lo que significa que su avance en ejecución es de 11%.

Pero eso no es todo, esta unidad ejecutora del GORE La Libertad tiene al menos 27 proyectos en cartera debidamente presupuestados, pero 15 de ellos registran 0% de avance, es decir no se ha invertido ni un solo sol.

Por ejemplo, para la mejora de la articulación de pequeños agricultores al mercado se ha presupuestado S/ 23,911,017, pero aún no se ha invertido nada.

AL DETALLE

Uno de los proyectos que están en cartera es el “Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Cadena Productiva Granos Andinos”. Su presupuesto es de S/ 10,893,996, pero su nivel de ejecución es de 0%.

Lo propio sucede con la iniciativa “Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Cadena Productiva de papa”. Acá se ha designado S/ 8,127,737, pero no se ha invertido ni un solo sol.

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RENUNCIÓ

Es importante mencionar que el ingeniero Miguel Chávez Castro fue el gerente regional de Agricultura de La Libertad hasta el 4 de junio del presente año; sin embargo, renunció para postular a la Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Laredo.

Desde esa fecha, por disposición de la gobernadora Joana Cabrera, el ingeniero Jhon Cabrera Carlos, gerente general del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), se encargó de la Gerencia Regional de Agricultura. Tras asumir, la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados de La Libertad (AMUCEP) lo responsabilizó de la fallida compra de 65 tractores a favor de los hombres del campo.

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