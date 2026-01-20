El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó que la alerta roja, que el lunes 19 alcanzaba a 24 provincias, fue ampliada este martes 20 de enero a un total de 47 provincias distribuidas en ocho regiones.
La medida responde al alto riesgo de huaicos, deslizamientos y activación de quebradas debido a las lluvias intensas previstas para las siguientes 24 horas.
Esta actualización se sustenta en un aviso de corto plazo del Senamhi, vigente desde las 13:00 horas del martes 20 hasta las 13:00 horas del miércoles 21 de enero, que advierte precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en zonas de la sierra de Áncash, Arequipa, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna.
Según el aviso N.° 019-2026-COEN, las lluvias podrían generar movimientos en masa, sobre todo en áreas con alta vulnerabilidad, debido a la acumulación de precipitaciones registradas durante los últimos siete días.
Entre las provincias en alerta roja figuran localidades de Áncash, Arequipa, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna, donde se incrementa el riesgo de afectaciones.
Te puede interesar
- Jerí solicita responder ante Comisión de Fiscalización por reuniones con empresario chino este 21 de enero
- Lambayeque: Gobernador exige a Jerí abandonar sus “visitas” ante emergencia: “Si no puede, váyase señor”
- Mario Vizcarra sobre el presidente Jerí: “Siempre ha sido un malandrín”
- Rospigliosi pide investigar a Jerí pero descarta vacancia: “Sería peor el remedio que la enfermedad”
- Abogado de Zhihua Yang dice que reuniones con Jerí son de larga data y que empresario hasta visitó Palacio
- Alianza Para el Progreso exige la renuncia de José Jerí y pide celeridad al Ministerio Público