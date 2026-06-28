El transporte terrestre continúa consolidándose como uno de los principales motores de la movilidad interna y del turismo nacional. Según datos de kupos.pe, las rutas que conectan Lima con el centro y norte del país concentraron el 33 % de la demanda durante el primer semestre de 2026.

El análisis también muestra un crecimiento en la preferencia por destinos fuera de los circuitos turísticos tradicionales, una tendencia que refleja el interés de los viajeros por experiencias vinculadas con la naturaleza, la aventura y el turismo regional.

Entre las ciudades con mayor dinamismo figuran Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Chimbote y Huaraz, esta última impulsada por el creciente interés en actividades al aire libre y escapadas de corta duración.

Más planificación y compras digitales

De acuerdo con Luis Alonso Ruiz, gerente general de kupos.pe, el comportamiento del viajero peruano ha evolucionado hacia una mayor planificación.

“Vemos a un viajero mucho más planificado y digital. Hoy las personas comparan opciones desde su celular, evalúan precios, horarios y empresas antes de comprar, y cada vez muestran más interés por descubrir nuevos destinos dentro del país”, señaló.

La empresa sostiene que también aumenta la compra anticipada de pasajes y la adquisición de boletos de ida y vuelta en una sola operación, especialmente durante feriados largos, temporadas vacacionales y campañas comerciales.

Destinos emergentes ganan protagonismo

El informe destaca el crecimiento de ciudades como Villa Rica, Satipo, Pangoa, Tarma, Talara, Huancavelica y Zorritos, impulsadas por viajeros interesados en el ecoturismo, la gastronomía regional y el turismo rural.

Según Ruiz, este comportamiento evidencia un proceso gradual de descentralización del turismo interno.

“Cada vez más regiones empiezan a captar el interés de los viajeros, lo que contribuye a diversificar la oferta turística nacional”, indicó.

Seguridad y precio, entre los factores más valorados

El estudio de kupos.pe señala que la seguridad continúa siendo el aspecto más importante para los usuarios al momento de elegir una empresa de transporte.

Le siguen el precio, la facilidad para comprar pasajes de manera digital, la reputación de las empresas y la posibilidad de planificar el viaje con anticipación.

Perspectivas para el segundo semestre

Para la plataforma, la segunda mitad de 2026 estará marcada por un viajero más digital, que organiza sus desplazamientos con mayor anticipación y explora nuevos destinos dentro del país.

Asimismo, prevé un crecimiento de las rutas regionales y una mayor conectividad entre ciudades que históricamente no figuraban entre los principales destinos turísticos del Perú.

“La movilidad terrestre seguirá evolucionando hacia una experiencia más digital, integrada y centrada en las necesidades del usuario. Esto permitirá acceder a más opciones de viaje y fortalecer la conectividad entre regiones”, afirmó Ruiz.