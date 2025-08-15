El pleno del Congreso aprobó en segunda votación un dictamen que establece medidas para salvaguardar los derechos laborales de trabajadores diagnosticados con cáncer.

La iniciativa, elaborada por la Comisión de Trabajo, obtuvo 81 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. La propuesta ya había recibido luz verde en primera votación el pasado 11 de diciembre de 2024.

La norma busca garantizar la estabilidad laboral de las personas que atraviesan un tratamiento oncológico. Entre las disposiciones aprobadas se incluye la protección frente a despidos injustificados, incluso cuando el empleado labore menos de cuatro horas al día, esté en periodo de prueba o desempeñe un puesto de confianza.

El dictamen también contempla la opción de teletrabajo para los trabajadores que lo requieran durante su recuperación, así como el derecho a un subsidio por incapacidad temporal a causa de la enfermedad.