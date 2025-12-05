El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que, entre el 06 y 10 de diciembre, la Costa experimentará un descenso de la temperatura nocturna.

El aviso comprende a las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima e Ica, donde se prevé una mayor sensación de frío durante la madrugada y las primeras horas del día.

De acuerdo con los especialistas del Senamhi, este cambio responde a la presencia de aguas frías en el litoral y al ingreso de vientos del sur, lo cual favorecerá un aumento de la nubosidad en las mañanas.

Las proyecciones indican valores mínimos entre los 14 °C y 17 °C en Piura, de 14 °C a 16 °C en Lambayeque, entre 14 °C y 16 °C en La Libertad, de 15 °C a 17 °C en Áncash, entre 14 °C y 16 °C en Lima y de 12 °C a 16 °C en Ica. Para Lima Metropolitana, se esperan temperaturas nocturnas entre 15 °C y 17 °C.