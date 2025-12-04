El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación la creación de la Universidad Nacional de Pataz, en La Libertad, con 83 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones.

La propuesta, impulsada por los proyectos de ley 8197 y 10856, busca ampliar el acceso a la educación superior en una provincia marcada por la distancia geográfica y la limitada oferta académica. El presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo, destacó que la nueva casa de estudios representa “una oportunidad de justicia educativa” para miles de jóvenes de la zona.

La iniciativa plantea que la universidad cuente con facultades orientadas a la demanda laboral regional, nacional e internacional. Entre ellas figuran carreras de Ciencias de la Salud —como Medicina, Enfermería y Obstetricia—, Ingeniería —incluyendo Minas, Ambiental y Civil— y Ciencias Empresariales, con especialidades como Administración, Contabilidad y Economía. Según el análisis técnico respaldado por el Ministerio de Educación, en la provincia existe una demanda potencial de cerca de 30 mil estudiantes en los niveles escolares previos.

Durante el debate, congresistas de diversas bancadas expresaron su respaldo, señalando que la medida es una inversión en desarrollo regional y una respuesta a la necesidad de acercar la educación superior a zonas alejadas.

Legisladores como Heidy Juárez, Carlos Alva, Víctor Flores, Kelly Portalatino y Guido Bellido coincidieron en que la universidad permitirá reducir brechas y promover oportunidades para la juventud patacina.