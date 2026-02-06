La crisis en el sistema de salud de EsSalud continúa afectando a miles de asegurados a nivel nacional, debido a la situación compleja en los centros hospitalarios. Ante ello, la congresista María del Carmen Alva envió un oficio al presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, para exigir nuevamente medidas inmediatas.

A través del Oficio N.° 538-2025-2026-MCAP/CR, la parlamentaria solicitó información detallada sobre las acciones adoptadas ante la situación del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo, donde el servicio de emergencias se encuentra colapsado y pacientes son atendidos en pasillos y en condiciones precarias.

El documento también advierte sobre la problemática registrada en el Hospital III EsSalud Yanahuara de Arequipa, donde pacientes con enfermedades autoinmunes denuncian el desabastecimiento prolongado de medicamentos biológicos esenciales, lo que ha generado un deterioro en su estado de salud.

Alva sostuvo que estos hechos evidencian una crisis estructural en la gestión de EsSalud que vulnera el derecho a la salud y afecta la continuidad y calidad de la atención médica.

Asimismo, recordó que días atrás solicitó explicaciones por las denuncias de largas colas, falta de citas y equipos inoperativos en hospitales de Lima, como el Guillermo Almenara y el Alberto Sabogal.