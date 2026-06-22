El gas licuado de petróleo (GLP) es una fuente de energía indispensable en millones de hogares peruanos. Sin embargo, especialistas advierten que el mercado informal representa más del 50 % de la distribución, una situación que incrementa los riesgos para las familias.

Ante este panorama, expertos de Solgas recomiendan adoptar hábitos sencillos que permitan garantizar un uso seguro del balón de gas y, al mismo tiempo, optimizar el presupuesto del hogar.

1. Revisar el balón y las conexiones

Antes de instalar el balón de gas, es importante verificar que el precinto de seguridad esté intacto y que el producto provenga de una planta formal.

Asimismo, se debe revisar que la manguera sea apta para GLP y no haya superado su fecha de vencimiento. También es necesario comprobar que el regulador encaje correctamente.

Una forma sencilla de detectar posibles fugas consiste en aplicar agua con jabón sobre las uniones. Si aparecen burbujas, existe una fuga que debe ser corregida inmediatamente.

2. Vigilar la llama y cocinar con las ollas tapadas

Los especialistas recomiendan observar que la llama sea predominantemente azul, señal de una combustión adecuada.

Además, cocinar con las ollas tapadas permite conservar el calor y reducir el tiempo de cocción, favoreciendo un menor consumo de gas y un mayor ahorro.

3. Ubicar el balón en un lugar ventilado

El balón siempre debe permanecer en posición vertical y sobre una superficie estable.

También es importante mantenerlo en un ambiente ventilado y a una distancia mínima de un metro de la cocina, enchufes eléctricos o cualquier fuente que pueda producir una chispa.

4. Comprar solo en locales autorizados

Adquirir balones en distribuidores formales ayuda a evitar estafas y garantiza que el producto cumpla con las medidas de seguridad y tenga el peso adecuado.

Los usuarios pueden verificar los establecimientos autorizados mediante la aplicación Facilito de Osinergmin.

Tecnología para verificar la autenticidad del balón

Como parte de sus 80 años de trayectoria, Solgas incorporó un código único de seguridad en los precintos de sus balones, con el objetivo de que los consumidores puedan verificar la autenticidad del producto.

Además, la empresa lanzó una campaña con Yape, vigente entre junio y agosto, mediante la cual los usuarios que registren el código del precinto en Yapepromos podrán acceder a premios de hasta S/500.