Las lluvias intensas e inundaciones asociadas al Fenómeno El Niño incrementan el riesgo de proliferación del zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya. Ante este escenario, es importante reconocer los síntomas de estas enfermedades, especialmente del dengue, que puede evolucionar hacia cuadros graves si no recibe atención oportuna.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), el dengue es una enfermedad viral frecuente en zonas tropicales y calurosas del país, con mayor incidencia en departamentos de la costa norte y la selva. Entre sus primeros síntomas figuran la fiebre alta repentina, que puede durar entre dos y siete días, dolor intenso en huesos y articulaciones, molestias detrás de los ojos, dolor muscular y de cabeza, sarpullido, náuseas y vómitos leves.

¿Cuáles son los signos de alarma del dengue?

El Minsa advierte que, cuando la fiebre comienza a disminuir, puede iniciarse una etapa crítica de la enfermedad. En este periodo deben identificarse señales como dolor abdominal intenso y persistente, vómitos frecuentes (tres o más episodios en seis horas), sangrado de encías o nariz, sangre en la orina, somnolencia, decaimiento extremo, irritabilidad y acumulación de líquidos o hinchazón en el cuerpo.

La presencia de cualquiera de estos síntomas requiere atención médica inmediata en un establecimiento de salud, debido al riesgo de complicaciones. No se debe esperar a que aparezcan varias señales de alarma para buscar ayuda.

¿Cuándo el dengue se convierte en grave?

En su forma más severa, el dengue puede provocar dificultad respiratoria por acumulación de líquidos, hemorragias graves y fallas en órganos como el hígado y el corazón, además de afectar el sistema nervioso. Estos cuadros constituyen una emergencia médica que requiere hospitalización inmediata y, según la gravedad, atención en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Ante la sospecha de dengue, las autoridades sanitarias recomiendan acudir a un establecimiento de salud para recibir evaluación y tratamiento. En los casos sin signos de alarma, el manejo incluye reposo, hidratación y seguimiento médico. El Minsa recalca que está prohibida la automedicación , pues puede agravar el estado del paciente.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad