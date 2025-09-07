El despiste de una camioneta que retornaba de Huaraz con destino a Pumpa, en la sierra de Áncash, dejó cuatro muertos y dos heridos de gravedad. El hecho ocurrió la madrugada de este domingo, en el distrito de Eleazar Guzmán Barrón, en la provincia de Mariscal Luzuriaga.

Según información preliminar, la camioneta se despistó y cayó por un abismo de más de 800 metros de profundidad.

Entre las víctimas figuran el exalcalde distrital y docente de primaria, Juan Sixto Marcos Carranza; el maestro de nivel inicial, Robbins López Portella; el conductor del vehículo, Erick Dante Flores Marcos; y su esposa, Flor Elizabeth León Leyva, quien era licenciada en enfermería y trabajaba en el Hospital de Pomabamba.

Mientras que los heridos fueron identificados como Saúl Mata Valverde y el hijo menor de la enfermera, quienes fueron trasladados de emergencia al centro de salud de Llama y permanecen con pronóstico reservado.

Las autoridades locales y agentes de la Policía acudieron al lugar para el apoyo correspondiente y dar parte al Ministerio Público.

Colegas y familiares de los docentes se mostraron consternados por la situación. Los profesionales y trabajadores son considerados pilares fundamentales para el desarrollo de los pueblos.