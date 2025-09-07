El Perú ha alcanzado un nuevo Récord Guinness al preparar la ensalada de tarwi más grande del mundo. También conocida como chocho, es considerada un plato monumental que se elaboró en la Plaza de Armas del distrito de El Porvenir, en la región de La Libertad.

Un reconocimiento que resalta a este grano andino y al esfuerzo de miles de familias de la agricultura familiar en zonas altoandinas.

La ensalada pesó 1 425.45 kilos, según la certificación oficial de Guinness World Records. Considerada tres veces más nutritiva que la quinua, fueron transportados en un camión frigorífico para su preparación en un depósito de metal gigante, donde se mezcló con culantro, ajíes y zumo de limón.

Natalia Ramírez, jueza oficial del Récord Guinness, subrayó que para superar el récord era necesario exceder los 1126.6 kg, lo cual se logró con holgura. Esta obtención se ejecutó debido al esfuerzo conjunto de más de 500 personas, incluyendo a empresas del sector agroindustrial, universidades, entidades municipales e instituciones diversas.

Ensalada de tarwi, la más grande del mundo. Foto: MIDAGRI

El evento contó con la participación del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la USIL, la empresa Danper, la FAO y la Municipalidad Distrital de El Porvenir, además de autoridades locales y representantes de instituciones organizadoras.

Cabe mencionar que el tarwi, es resistente a climas adversos y desastres naturales. Aporta proteínas, fibra, calcio, hierro y ácidos grasos esenciales, y mejora la fertilidad del suelo gracias a su capacidad de fijar nitrógeno.