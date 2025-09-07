Con gran entusiasmo y espíritu festivo, el Club de Leones Las Palmeras del Golf celebró una emotiva ceremonia en la que proclamó oficialmente a sus representantes para el próximo 73º Festival Internacional de Primavera.

La joven Valeska Yarlequé Chamán fue coronada como reina Juvenil Leo Omega, mientras que Karla Vílchez recibió la banda de reina Embajadora del Club Leones, reafirmando así el compromiso de la institución con las tradiciones trujillanas y el servicio comunitario.

La actividad también marcó un importante cambio en la dirigencia del club, con la juramentación de Betty Villacorta Chávez como nueva presidenta para el periodo 2025-2026. La ceremonia estuvo encabezada por el Gobernador del Distrito H1-Perú, Mario Chu Morales, quien tomó juramento a la flamante presidenta durante el acto de Instalación de Juntas Directivas. Además, se realizó la recepción oficial de la Carta Constitutiva del Club de Leones Trujillo Santa Rosa de Lima, consolidando la expansión del leonismo en la región.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la entrega del Pin de Amigo Melvin Jones 3 Diamantes a la Presidente Fundadora, Jadith Caballero Vidal, un reconocimiento internacional otorgado por Lions Club International Foundation (LCIF), con sede en Estados Unidos. Esta distinción es una de las más altas dentro del movimiento leonístico a los Socios que contribuyen con el brazo caritativo internacional, así mismo recibió el pin de extensión por su destaca labor en la creación y fortalecimiento de nuevos clubes.

El Jefe de Zona y ex Presidente Richard Vega, recibió el Premio Llave, por haber contribuido con el incremento de socios en su Club.

El Club de Leones Las Palmeras del Golf es considerado uno de los más completos del Distrito H1, ya que no solo cuenta con leones activos, sino también con los clubes juveniles de Cachorros, Leos Alfa y Leos Omega, formando así una estructura sólida que fomenta la continuidad del liderazgo y el compromiso social desde temprana edad. Esta organización obtuvo el León de Bronce en el 72º Festival de la Primavera, y se prepara con entusiasmo para alzarse este año con el anhelado León de Oro.

Durante su discurso, el gobernador Mario Chu Morales destacó el trabajo sostenido del club en beneficio de la comunidad, subrayando que estos logros no son fruto del azar, sino del esfuerzo colectivo. Recordó además que el club ocupó el primer lugar en el Concurso Administrativo 2024-2025, compitiendo entre 136 clubes del distrito, lo cual refleja su excelencia organizativa y compromiso social.

Valeska Yarlequé aseguró que pondrá todo de su parte para dejar en alto el nombre de Las Palmeras del Golf y que trabajará en estrecha coordinación con las damas leonas para impulsar actividades sociales. Por su parte, Karla Vílchez agradeció la confianza de sus compañeras y afirmó que esta será una experiencia inolvidable, acompañando a su club en cada evento del 73º Festival Internacional de Primavera.