El Gobierno Regional de La Libertad adjudicó la buena pro del proyecto denominado “Mejoramiento de los servicios de información en la Gerencia Regional de Salud”.

Se trata de una iniciativa que convertirá a la región en la primera del país en integrar y digitalizar las historias clínicas en 125 establecimientos de salud.

El proyecto, ejecutado bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, eliminará las colas, el uso de papel en los servicios de salud y permitirá gestionar la atención médica de manera digital. La inversión supera los S/ 75 millones, beneficiará a más de dos millones de liberteños, mejorando los tiempos de respuesta, la calidad del servicio y la continuidad del tratamiento a lo largo del sistema. Es el primero a nivel nacional y por eso la región será un referente.

La intervención abarcará el primer nivel (postas y centros de salud), el segundo nivel (hospitales) y el tercer nivel (institutos especializados). Se implementará un sistema integrado que permitirá la trazabilidad completa del paciente, desde su primera consulta hasta tratamientos especializados, garantizando el acceso seguro y oportuno a la información médica.