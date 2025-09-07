El alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, continúa con su “marcha de sacrificio” y tras 14 días, recorriendo 252 kilómetros desde Tayabamba hasta Huamachuco, fue recibido por pobladores de la provincia de Sánchez Carrión.

Se estima que entre Sausacocha a Huamachuco, más de 15 mil personas salieron a recibirlo, alentándolo con diversas arengas y mostrándole su apoyo, para luego dirigirse a la Plazuela del Obelisco, donde le esperaban más de cinco mil personas.

“He visto a niños llorar, he visto a ancianos con los ojos llenos de esperanza”, dijo Carlos Mariños.

La autoridad provincial de Pataz expresó su indignación y espera ser escuchado por las autoridades nacionales.

“Es inaudito que los niños y adultos sigan comiendo polvo todos los días”, expresó con indignación, refiriéndose a la precaria situación de las vías de acceso en su provincia, destacando que el apoyo de los lugareños lo fortalece para seguir adelante.

“No vamos a parar hasta conseguir que se nos entregue nuestro expediente técnico. Lamento mucho el desinterés de las autoridades regionales y nacionales con nuestros pueblos”, indicó la autoridad edil que busca se concluya con el expediente de la carretera nacional 10 C y se cristalice la ejecución del hospital provincial.