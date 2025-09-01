El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariños, continúa con su “caminata de sacrificio”, un recorrido de 126 kilómetros que busca llamar la atención del Gobierno Central sobre el incumplimiento en la construcción de infraestructura crucial para su provincia. Tras seis días de marcha, se espera que el burgomaestre ingrese en las próximas horas a la provincia de Sánchez Carrión.

Desde el lunes 25 de agosto, el burgomaestre viene caminando incansablemente desde Tayabamba hasta Chagual, un esfuerzo que, según sus propias palabras, es una protesta directa contra el Ejecutivo. El motivo principal de esta manifestación es la falta de avance en dos proyectos vitales para la provincia: la conclusión del expediente técnico de la carretera nacional 10C y la construcción del hospital provincial de Pataz.

A través de las redes sociales, la autoridad edil ha mantenido informada a la población sobre el progreso de su travesía.

En su más reciente comunicado, anunció que se tomó un descanso el domingo para recuperar energías, con la intención de reanudar su marcha este lunes. Su objetivo es claro, ingresar a la provincia de Sánchez Carrión para continuar su cruzada por el desarrollo de Pataz.