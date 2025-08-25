El alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, inició una caminata de sacrificio desde la ciudad de Tayabamba hasta Lima, como medida de protesta frente al incumplimiento de los compromisos asumidos por la presidenta de la República, Dina Boluarte.

En su primer día de caminata, la autoridad edil se despidió de la capital de la provincia de Pataz rezando en la puerta de la iglesia de Tayabamba, para dirigirse hasta Huaylillas. Fueron más de 20 kilómetros de distancia las recorridas por el burgomaestre.

La autoridad de Pataz señaló que esta decisión obedece a la falta de avances en la culminación de los expedientes técnicos de tres proyectos de vital importancia para la provincia: las rutas viales nacionales Mamahuaje – Tayabamba y Chagual-Tayabamba, así como la construcción del Hospital Provincial de Pataz.

Según lo manifestado por el burgomaestre, dichos expedientes debieron concluirse en diciembre del 2024; sin embargo, no se cumplió con el plazo establecido y, pese a haberse extendido hasta julio de este año, tampoco se concretaron.